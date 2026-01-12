Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor

Keçiören Belediyesi, Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kaldırımlar, okul bahçeleri ve ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:08
Ankara’da dün akşam etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı Keçiören Belediyesi, kaldırımlar, okul bahçeleri ve çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekipler yaya güvenliğini sağlamak için sahada

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının sabaha karşı dona dönüşmesi üzerine sahaya çıkan Keçiören Belediyesi’ne bağlı ekipler, yaya ulaşımının güvenli şekilde sağlanması için kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Okul çevreleri ve ana güzergahlar öncelikli

Kar yağışı sırasında araç ulaşımı için yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları, gündüz saatlerinde yaya trafiğini kolaylaştırmak amacıyla devam ettirildi. Okul bahçeleri, ana yaya güzergahları ve mahalle içi kaldırımlar öncelikli olarak temizlenirken, bu çalışmalarla kayma ve düşme riskleri önlenmeye çalışılıyor.

