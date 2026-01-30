Kemalpaşa'da menfeze sıkışan araç için kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde İncepınar Deresi'ne sürüklenen 4 araçtan biri menfeze sıkıştı; ekipler vinç ve parça sökme yöntemiyle aracı kurtarmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:53
Kemalpaşa'da menfeze sıkışan araç için kurtarma çalışmaları sürüyor

Kemalpaşa'da menfeze sıkışan araç için kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu İncepınar Deresi'ne sürüklenen 4 araçtan üçü menfezin diğer ucundan çıkmayı başarırken, bir araç menfez içinde sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları

Geceden sabaha kadar süren çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile Kemalpaşa Belediyesi ekipleri koordineli biçimde görev aldı. Sıkışan aracı kurtarmak için ilk etapta halatla çekme yöntemi denendi ancak halatların yoğun sıkışma nedeniyle koptuğu bildirildi. Bu gelişmenin ardından vinç çağrıldı ve ekipler aracı parçalarını sökerek çıkarmaya çalışıyor.

Yağış verileri ve uyarı

İzmir'de dün gece kısa sürede yoğunlaşan yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yoğun yağışın Buca'da görüldüğü, yaklaşık 1,5 saat içinde bazı bölgelerde metrekareye 80 kilogram, İzmir genelinde ise ortalama 45 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteorolojinin pazar günü için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını hızlandırdığı ve çalışmaları iklim koşullarına göre sürdürdüğü belirtildi.

İZMİR’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KEMALPAŞA ULUCAK’TA DÖRT ARAÇ İNCEPINAR DERESİ’NE...

İZMİR’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KEMALPAŞA ULUCAK’TA DÖRT ARAÇ İNCEPINAR DERESİ’NE SÜRÜKLENDİ. ARAÇLARDAN BİRİ MENFEZDE SIKIŞIRKEN, EKİPLER YENİ YAĞIŞ ÖNCESİ ARACI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

İZMİR’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KEMALPAŞA ULUCAK’TA DÖRT ARAÇ İNCEPINAR DERESİ’NE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
3
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
4
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
5
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
6
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları