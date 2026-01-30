Kemalpaşa'da menfeze sıkışan araç için kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu İncepınar Deresi'ne sürüklenen 4 araçtan üçü menfezin diğer ucundan çıkmayı başarırken, bir araç menfez içinde sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları

Geceden sabaha kadar süren çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile Kemalpaşa Belediyesi ekipleri koordineli biçimde görev aldı. Sıkışan aracı kurtarmak için ilk etapta halatla çekme yöntemi denendi ancak halatların yoğun sıkışma nedeniyle koptuğu bildirildi. Bu gelişmenin ardından vinç çağrıldı ve ekipler aracı parçalarını sökerek çıkarmaya çalışıyor.

Yağış verileri ve uyarı

İzmir'de dün gece kısa sürede yoğunlaşan yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yoğun yağışın Buca'da görüldüğü, yaklaşık 1,5 saat içinde bazı bölgelerde metrekareye 80 kilogram, İzmir genelinde ise ortalama 45 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteorolojinin pazar günü için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını hızlandırdığı ve çalışmaları iklim koşullarına göre sürdürdüğü belirtildi.

