Kentucky'de kükürt yüklü tren raydan çıktı: 31 vagon devrildi, kükürtdioksit sızıntısı

Kentucky'nin Trenton yakınlarında kükürt taşıyan tren raydan çıktı; 31 vagon devrildi, çevreye kükürtdioksit yayıldı, boşaltma uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:31
Kentucky'de kükürt yüklü tren raydan çıktı: 31 vagon devrildi, kükürtdioksit sızıntısı

Kentucky'de kükürt yüklü tren raydan çıktı: 31 vagon devrildi, kükürtdioksit sızıntısı

ABD'nin Kentucky eyaletinde, Trenton yakınlarında kükürt taşıyan bir tren raydan çıktı. Kazada trenin 31 vagonu devrildi ve çevreye zehirli kükürtdioksit gazı yayıldı.

Olay yerinde ilk müdahale ve tahliyeler

Trenton İtfaiyesi, bölgede yaşayanlara yakınlardaki evlerinin boşaltılması uyarısında bulundu. Bölgedeki yetkililer kısa süreliğine güvenlik önlemleri uyguladı ve halkı tehlikeye karşı bilgilendirdi.

Sızıntı kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı

Sızıntı bir süre sonra kontrol altına alınırken, kazanın nedenine ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

