Kepez’de 18 İşletmeye Yol ve Kaldırım İşgali Cezası

Kepez Belediyesi, yaya ve araç güvenliğini tehdit eden işgaller nedeniyle 18 işletmeye ceza uyguladı; ekipler hastane güzergahında malzemeleri kaldırdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:30
Denetimler hastane güzergahında yoğunlaştı

Kepez Belediyesi, yaya ve araç güvenliğini tehdit eden işgal uygulamalarına yönelik yürüttüğü denetimlerde 18 işletmeye cezai işlem uyguladı.

İlçe genelinde sürdürülen kontrollerde, kamu alanı, yol ve kaldırım güzergahlarında yaya ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen eşya ve malzemelere müdahale edildi. Özellikle Kepez Devlet Hastanesi’nin bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Caddesi ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde; flama, bayrak, duba, lastik ve işletmelere ait eşyalar ekiplerce kaldırıldı.

Hastane güzergahındaki denetimlerde, acil durumlarda ambulansların hızlı ve güvenli şekilde hareket etmesi için yol ve kaldırım işgallerine özel önem verildi.

Çalışmalar, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Şahin Tim’leri, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere yönelik işlem yapıldı ve 18 işletmeye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

