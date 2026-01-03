DOLAR
Kepez'te Araç Boş Araziye Yuvarlandı: 4 Yaralı

Antalya Kepez Göçerler Mahallesi'nde sürücü F.G. idaresindeki 47 TK 302 plakalı otomobil boş araziye yuvarlandı; 4 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:38
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada araç ters dönerek boş araziye yuvarlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5330 Sokak'ta, sürücü F.G idaresindeki 47 TK 302 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak boş araziye yuvarlandı.

Kazanın ardından ters dönen araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

