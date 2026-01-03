Kepez'te Araç Boş Araziye Yuvarlandı: 4 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada araç ters dönerek boş araziye yuvarlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5330 Sokak'ta, sürücü F.G idaresindeki 47 TK 302 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak boş araziye yuvarlandı.

Kazanın ardından ters dönen araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

