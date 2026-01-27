Kerimcan Durmaz’a yasa dışı bahis için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Durmaz hakkında zincirleme şekilde "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, savunma hazırlığı için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Durmaz, 8 Ocak tarihinde tutuklanmış ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, geniş takipçi kitlesine hitap eden eylemlerinin tehlike arz ettiği ve toplumda bahis ile kumarı olağanlaştırıp topluma zarar verdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, şüphelinin üzerine atılı suçu kabul etmediği ifade edilse de görüntülerin incelenmesi sonucu led ekranda yansıtılan yasa dışı bahis sitelerini görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve o esnada "hani casinolar falan" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede tekrar vurgulandığı üzere, savcı Durmaz’ın zincirleme şekilde aynı suçtan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

