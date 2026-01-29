Keşan'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yörük Mahallesi Huzur Sokak'ta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:41
Keşan'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Keşan'da çatı yangını: İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Yörük Mahallesi Huzur Sokak'ta tek bir evde alevler çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan tek bir evin çatısında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

KEŞAN’DA ÇIKAN EV YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

KEŞAN’DA ÇIKAN EV YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları