Keşan'da Çatı Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Keşan'da çatı yangını: İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Yörük Mahallesi Huzur Sokak'ta tek bir evde alevler çıktı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan tek bir evin çatısında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
KEŞAN’DA ÇIKAN EV YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ