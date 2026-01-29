Bodrum'da Fırtına: Tekneler Karaya Vurdu, Feribot Seferleri İptal

Bodrum'da etkili fırtına tekneleri karaya sürükledi; Meteoroloji uyarısı sonrası Bodrum-Datça feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:22
Muğla'da etkili rüzgarlar kıyıya zarar verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu’nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü.

Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

BODRUM’DA TEKNELER KARAYA VURDU, FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMADI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

