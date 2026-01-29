Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Operasyonun koordinasyonu ve baskınlar

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini veya Zorlama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletme ile ilgili dron destekli, 140 polisin katıldığı şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekanları didik didik arandı.

Kurtarılan mağdurlar

Aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu ile 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından; 18 yabancı uyruklu mağdur, deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 Türk uyruklu mağdur kadının ifadeleri alındı.

Ele geçirilen materyaller

Aramalarda polis ekiplerince şu materyaller ele geçirildi: 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik/aracılık/yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72.000 TL ve 400 Euro, 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinası.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden 2'si emniyette serbest bırakıldı, 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen; S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi ve Kars Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin açıklaması

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

