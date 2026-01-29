Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Kars'ta yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarıldı; çok sayıda materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:31
Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Operasyonun koordinasyonu ve baskınlar

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini veya Zorlama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletme ile ilgili dron destekli, 140 polisin katıldığı şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekanları didik didik arandı.

Kurtarılan mağdurlar

Aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu ile 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından; 18 yabancı uyruklu mağdur, deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 Türk uyruklu mağdur kadının ifadeleri alındı.

Ele geçirilen materyaller

Aramalarda polis ekiplerince şu materyaller ele geçirildi: 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik/aracılık/yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72.000 TL ve 400 Euro, 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinası.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden 2'si emniyette serbest bırakıldı, 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen; S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi ve Kars Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin açıklaması

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kars’ta fuhuş operasyonu: 20 gözaltı, fuhuşa sürüklenen 21 kadın kurtarıldı

Kars’ta fuhuş operasyonu: 20 gözaltı, fuhuşa sürüklenen 21 kadın kurtarıldı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
5
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
6
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
7
Kars’ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları