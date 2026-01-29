Manavgat Belediyesi rüşvet davasında Niyazi Nefi Kara ifade verdi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' davasında ikinci duruşma

Duruşmada ifadeler, tahliye talepleri ve sağlık raporları

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' davasının ikinci duruşması, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile birlikte, 6'sı tutuklu 41 sanık, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Niyazi Nefi Kara, cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu ifade ederek: "O baklava görüntülerinde asıl mağdur E.T. değil benim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum".

Tutuklu sanıklardan S.C.B., temizlik ihalesine ilişkin yetkisinin bulunmadığını, tanık ve sanıklarla yakınlığının olmadığını ve kimseye para vermediğini belirterek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık M.K. ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını reddetti ve "Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine" dair tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Müşteki Z.S., sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını ve buna dayanan talepler nedeniyle şikayetçi olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık M.E.T., parayı getiren tanık C.C.'nin baklava kutusunda paranın Z.S.'den alındığını açıkladığını, videoda C.C.'nin "Sana verecek olduğum komisyon" ifadesini kullandığını belirterek, kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadığını ve alkol istemediğini savundu. M.E.T. sağlık sorunları, depresyon ilaç kullanımı ve küçük çocuğunun durumu nedeniyle tahliye ya da en kötü ihtimalle ev hapsi talep etti.

İlk duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da rahatsızlanan M.E.T., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da savunmalarını sundu; bazıları yazılı beyan verdi veya beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

MANAVGAT BELEDİYESİNE YÖNELİK RÜŞVET DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASINDA TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI, SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN MEHMET ENGİN TÜTER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ VE MAHKEME, EKSİKLERİN GİDERİLMESİ İLE YENİ TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMAYI 10 MART 2026’YA ERTELEDİ.