Manavgat Belediyesi rüşvet davasında Niyazi Nefi Kara ifade verdi

Manavgat Belediyesi'nin rüşvet davasında 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılaması sürdü; Niyazi Nefi Kara tahliye ve beraat talep etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:44
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' davasında ikinci duruşma

Duruşmada ifadeler, tahliye talepleri ve sağlık raporları

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' davasının ikinci duruşması, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile birlikte, 6'sı tutuklu 41 sanık, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Niyazi Nefi Kara, cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu ifade ederek: "O baklava görüntülerinde asıl mağdur E.T. değil benim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum".

Tutuklu sanıklardan S.C.B., temizlik ihalesine ilişkin yetkisinin bulunmadığını, tanık ve sanıklarla yakınlığının olmadığını ve kimseye para vermediğini belirterek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık M.K. ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını reddetti ve "Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine" dair tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Müşteki Z.S., sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını ve buna dayanan talepler nedeniyle şikayetçi olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık M.E.T., parayı getiren tanık C.C.'nin baklava kutusunda paranın Z.S.'den alındığını açıkladığını, videoda C.C.'nin "Sana verecek olduğum komisyon" ifadesini kullandığını belirterek, kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadığını ve alkol istemediğini savundu. M.E.T. sağlık sorunları, depresyon ilaç kullanımı ve küçük çocuğunun durumu nedeniyle tahliye ya da en kötü ihtimalle ev hapsi talep etti.

İlk duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da rahatsızlanan M.E.T., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da savunmalarını sundu; bazıları yazılı beyan verdi veya beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

