Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Gazipaşa Yenimahalle'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü E.T. ve yolcu C.T. yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:07
Kaza ve müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 33 ZH 802 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.T. yönetimindeki 07 BGJ 971 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan C.T. yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

