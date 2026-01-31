Keşan'da el frenini çekilmeyen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde el frenini çekmediği traktörün altında kalan 76 yaşındaki Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:45
Çamlıca köyünde meydana gelen olayda 76 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, evinin önünde traktöründen inen Hüseyin Öztürk (76), kapıyı açmak için indiği sırada el frenini çekmediği traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenaze Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

