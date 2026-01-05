Keşan'da Hastanede Yakalandı: H.K.'nın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahla yaralanan arkadaşını ziyaret etmek için Keşan Devlet Hastanesi'ne giden H.K.'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yaralanan arkadaşı İ.S. tedavi altına alındıktan sonra hastaneye gelen H.K., polis ekiplerinin şüphesi üzerine üst aramasına tabi tutuldu. Aramada bulunan silah ve mühimmat güvenlik güçleri tarafından alındı.

H.K. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

