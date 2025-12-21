Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı
Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, vefatının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ramazan Kula (72), evli ve 4 çocuk babasıydı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken geçtiğimiz gün vefat etti.
Tören Detayları
Kula için Bağtepe Köyü Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kula, dualarla toprağa verildi.
Törene; Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz, askeri yetkililer ile Kula ailesinin yakınları katıldı.
Türk bayrağına sarılı tabutun helallik alınmasının ve kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Kula, dualarla defnedildi.
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı