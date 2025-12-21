DOLAR
Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula (72), akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti; Bağtepe Köyü Mezarlığı'nda askeri törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:28
Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, vefatının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ramazan Kula (72), evli ve 4 çocuk babasıydı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken geçtiğimiz gün vefat etti.

Tören Detayları

Kula için Bağtepe Köyü Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kula, dualarla toprağa verildi.

Törene; Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz, askeri yetkililer ile Kula ailesinin yakınları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutun helallik alınmasının ve kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Kula, dualarla defnedildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

