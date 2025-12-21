Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, tedavi gördüğü süreçte akciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kula (72), ailesi ve yetkililerin katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve defnedilme

Kula için Bağtepe Köyü Mezarlığında düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Türk bayrağına sarılı tabutun helallik alınmasının ardından, dualarla toprağa verildi.

Katılımcılar

Törene Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz, askeri yetkililer ile Kula ailesinin yakınları katıldı.

