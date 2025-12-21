DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.792.912,28 -0,45%

Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Adana Kozan'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula (72), akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti; Bağtepe Köyü Mezarlığı'nda askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:44
Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, tedavi gördüğü süreçte akciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kula (72), ailesi ve yetkililerin katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve defnedilme

Kula için Bağtepe Köyü Mezarlığında düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Türk bayrağına sarılı tabutun helallik alınmasının ardından, dualarla toprağa verildi.

Katılımcılar

Törene Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz, askeri yetkililer ile Kula ailesinin yakınları katıldı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ RAMAZAN KULA, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ RAMAZAN KULA, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ RAMAZAN KULA, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi: 304 Adet Kağıda Emdirilmiş Madde, 2 Şüpheliye Adli İşlem
2
Gazipaşa'da Alkollü Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
3
Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Kişi Öldü, Genç Çift Ayrıldı
4
Aydın Kuşadası’nda Sahil Güvenlik 12 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçıyı Yakaladı
5
Eskişehir'de Otobüs Yangını: 25 Yolcu Son Anda Kurtarıldı
6
Bodrum açıklarında 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
7
Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025