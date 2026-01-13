İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu: 2 Şüpheli Güvenlikleri Darp Etti

İzmir Karabağlar Uzundere'de para nakil aracını hedef alan 2 silahlı şüpheli, güvenlikleri darp edip yüklü miktarda parayı alarak kaçtı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:07
İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu: 2 Şüpheli Güvenlikleri Darp Etti

İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya ait para nakil aracı, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı iki şüphelinin hedefi oldu. Olayda görevli güvenlik personeline uzun süreli bir saldırı uygulandığı ve şüphelilerin yüklü miktarda parayı alarak kaçtığı bildirildi.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil aracının önünü kesen 2 şüpheli, araçta bulunan 2 güvenlik görevlisi ile arbede başlattı.

İddiaya göre, saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında yaklaşık 1 saat süren bir boğuşma yaşandı. Uzun süren arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin darp edilerek baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Şüpheliler, güvenliklerin etkisiz hale gelmesini fırsat bilerek nakil aracında bulunan yüklü miktarda parayı alıp bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip araçta ve çevrede parmak izi incelemesi gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları saniye saniye inceleniyor. Polis, kaçan iki şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKAYA AİT PARA NAKİL ARACININ ÖNÜNÜ KESEN SİLAHLI 2 SOYGUNCU...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKAYA AİT PARA NAKİL ARACININ ÖNÜNÜ KESEN SİLAHLI 2 SOYGUNCU, ARAÇTAKİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE YAŞANAN UZUN SÜRELİ ARBEDENİN ARDINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKAYA AİT PARA NAKİL ARACININ ÖNÜNÜ KESEN SİLAHLI 2 SOYGUNCU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Davut Gül: İstanbul'da su krizi yok
2
İstanbul'da Operasyon: Kasten Öldürme ve Diğer Suçlardan Aranan 2 Kişi Yakalandı
3
Kartal Adliye'de Hakime Ateş Eden Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Gözaltına Alındı
4
Payas'ta Ev Yangını: Fatih Mahallesi'ndeki Daire Kullanılamaz Hale Geldi
5
Kars’ta 3 Aranan Şahıs Yakalandı — Toplam 9 Yıl 19 Ay Kesinleşmiş Hapis
6
Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları