İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu: 2 Şüpheli Güvenlikleri Darp Etti

İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya ait para nakil aracı, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı iki şüphelinin hedefi oldu. Olayda görevli güvenlik personeline uzun süreli bir saldırı uygulandığı ve şüphelilerin yüklü miktarda parayı alarak kaçtığı bildirildi.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil aracının önünü kesen 2 şüpheli, araçta bulunan 2 güvenlik görevlisi ile arbede başlattı.

İddiaya göre, saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında yaklaşık 1 saat süren bir boğuşma yaşandı. Uzun süren arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin darp edilerek baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Şüpheliler, güvenliklerin etkisiz hale gelmesini fırsat bilerek nakil aracında bulunan yüklü miktarda parayı alıp bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip araçta ve çevrede parmak izi incelemesi gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları saniye saniye inceleniyor. Polis, kaçan iki şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKAYA AİT PARA NAKİL ARACININ ÖNÜNÜ KESEN SİLAHLI 2 SOYGUNCU, ARAÇTAKİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE YAŞANAN UZUN SÜRELİ ARBEDENİN ARDINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.