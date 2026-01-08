Erzurum'da Vali Çiftçi'den Dolandırıcı Uyarısı ve 2025 Asayiş Raporu

Vali Çiftçi'den dolandırıcı uyarısı

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’un 2025 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi ve vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya davet etti.

2025 asayiş değerlendirmesi

Vali Çiftçi, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılına göre yüzde 8,9 oranında bir azalma olduğunu bildirdi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu ile yapılan bir yıllık değerlendirmeye göre, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,8 olduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç başlığında 2024 yılına göre 2025 yılında yüzde 15,6 oranında bir azalma olduğunu, oto hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik ve motosiklet hırsızlığı olaylarının 2025 yılında ilde hiç vuku bulmadığını da memnuniyetle belirtti.

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık suçlarında da 2025 yılında azalma olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, 2024 yılına göre yüzde 13,1 oranında bir düşüş görüldüğünü aktardı. Ancak dolandırıcıların sahtekarlık yöntemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Çiftçi, geçen hafta ziyaret ettiği bir gazinin bu tür dolandırıcılıkların mağdurlarından biri olduğunu belirtti. Vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: kendisini asker, polis, savcı veya komiser olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi, telefonun hemen kapatılması, bankaya gidilmemesi, şifrelerin kesinlikle verilmemesi, IBAN'a para gönderilmemesi ve bu tür kişilerin 112'ye ihbar edilmesi. Aksi halde dolandırıcıların vatandaşları meşgul ederek kandırdığını ve mağduriyetlere yol açtığını ifade etti.

Huzur ve güven artışı

Asayiş suçlarından devlete ve millete karşı işlenen en önemli suç başlığında da 2024 yılına göre 2025 yılında yüzde 24.8 oranında bir düşüş gözlendiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi. İlin her geçen ay daha huzurlu ve güvenli bir hale geldiğini vurguladı.

