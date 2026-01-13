Bursa'da Sokak Ortasında Cinayet: Sanığa 30,5 Yıl Hapis

Bursa Altıparmak Caddesi'nde 2 Ekim 2024'te gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hüseyin Uzun davasında sanığa toplam 30,5 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:20
Olay

Olay, 2 Ekim 2024 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde gündüz saatlerinde gerçekleşti. Cezaevinden izinli olarak çıkan Hüseyin Uzun (23), arkadaşı Mertcan Başdar ile kaldırımda yürürken, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu, boynuna isabet eden ve kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Hüseyin Uzun yere yığıldı. Şüpheli motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Uzun'u hastaneye kaldırdı; yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sanığın savunması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan sanık Miraç Çağlar (27), mahkemede verdiği ifadede hedefinin Uzun olmadığını ileri sürdü. Sanık, "Husumetlimi korkutmak için yere doğru ateş ettim. Kimseyi vurmak istemedim. Hüseyin’in vurulduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme kararı

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ilişkin hükmünü açıkladı. Heyet, Miraç Kaya'ya, Hüseyin Uzun'u 'olası kasıtla öldürme' suçundan 23 yıl ceza verdi. Ayrıca Mertcan Başdar'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ruhsatsız silah kullanma suçundan verilen 2 yıl hapis cezası ise mahkeme tarafından 5 bin lira para cezasına çevrildi. Toplamda sanığın aldığı hapis cezası 30,5 yıl oldu.

