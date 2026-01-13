Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Kalecik TOKİ'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı; itfaiye yangını söndürdü, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:09
Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı

Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı

Olay yerine itfaiye sevk edildi, soruşturma başlatıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir çocuk parkı yakıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek park ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ 4 KİŞİ TARAFINDAN BİR ÇOCUK PARKI YAKILDI.

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ 4 KİŞİ TARAFINDAN BİR ÇOCUK PARKI YAKILDI.

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ 4 KİŞİ TARAFINDAN BİR ÇOCUK PARKI YAKILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı
2
Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Çocuk Kurtarıldı, 2 Gözaltı
3
Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yaralı Polis Memurlarına Hastane Ziyareti
4
Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı
5
Alanya'da Jandarmadan Çifte Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve 6 bin 250 Gözlük Ele Geçirildi
6
Çorum'da 2025'te Suçlar Düştü: Hırsızlık ve Trafik Ölümlerinde Azalma
7
Bursa'da Sokak Ortasında Cinayet: Sanığa 30,5 Yıl Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları