Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı
Olay yerine itfaiye sevk edildi, soruşturma başlatıldı
Van’ın Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir çocuk parkı yakıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek park ateşe verildi.
İhbar üzerine bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
