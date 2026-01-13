Kayseri'de Adliye Önü Cinayeti: Yargıtay Bozmasıyla Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Kayseri'de adliye önü cinayet davası yeniden başladı

Kayseri’de 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, M.A., avukat olan oğlu Ö.A.'nın eski müvekkili Ahmet Demir'i adliye önünde tabanca ile öldürdü. İlk yargılamada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Mehmet A.'yı 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, oğlu Ö.A. azmettirici olduğu iddiasıyla beraat etmişti.

Yargıtay'ın bozma kararıyla dava yeniden açıldı ve ikinci duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık H.D. salonda hazır bulundu. Firari avukat Ö.A. duruşmada yer almadı.

Duruşmada savunma yapan M.A., olayın tetikleyicisinin sosyal medyadan kendisine edilen ağır küfürler olduğunu belirterek "Bunu kendime ar ettim, gittim vurdum. Başka kimsenin suçu yok." dedi. Maktulü yaralamayı amaçladığını, öldürme kastının olmadığını ve oğlunun azmettirme suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Sanığın avukatları ise maktul Ahmet Demir'in tahrik ettiğini savunarak, Yargıtay’ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu, mahkemenin ilk kararında direnmesi gerektiğini ve dosyanın Yargıtay Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Savcılık talebi ve mahkeme kararı

Savcılık makamı, firari avukat Ö.A.'nın yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasını ve yurtdışına çıkmış ise hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmasına ve Ö.A. hakkında talep edilen kırmızı bültenin gelecek müzekkere doğrultusunda değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

