Kırıkkale'de Dronla Tespit: Uygulamadan Kaçan Sürücüye 3 bin 965 lira Ceza

Kırıkkale'de dronla tespit: Uygulamadan kaçan sürücüye ceza

Dron destekli trafik denetiminde kaçış girişimi kayda alındı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Millet Bulvarı’nda gerçekleştirdikleri dron destekli denetim sırasında uygulamadan kaçmaya çalışan bir sürücüyü tespit etti.

Polis kontrolünü fark eden İ.K. adlı sürücü, uygulama noktasına girmemek için yol kenarında bekledi. Bir süre sonra geri manevra yaparak güzergahını değiştirmeye çalışırken, bu hareketleri dron kamerası tarafından kayda alındı.

Dronla tespit edilen araç, ekiplerce kısa sürede durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve muayene süresinin geçtiği belirlendi.

İhlaller nedeniyle sürücüye toplam 3 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

