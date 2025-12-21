DOLAR
Kırıkkale'de Gasp ve Şantaj İddiası: 2 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Kırıkkale'de bir gencin 12 bin lirasını gasp edip, kişisel görüntüler üzerinden 100 bin lira şantajı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:13
Kırıkkale'de Gasp ve Şantaj İddiası

2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay, 20 Aralık günü gece saatlerinde Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir market önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacıda çalışan D.E.U. (19), araçla olay yerine gelen M.K. (21), Ö.F.Ö. (18) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından darbedildi. Şüphelilerin mağdurun 12 bin lirasını zorla aldığı, olayın ardından ise M.K.'nin mağduru telefonla arayarak kendisine ait olduğu öne sürülen görüntüler üzerinden 100 bin lira talep ettiği iddia edildi.

Hastaneden darp raporu alan mağdurun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu M.K. ile Ö.F.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

