Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; sürücüler K.K. ve S.G. yaralandı, genel sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:33
Kaza Eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 59 ADH 959 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 06 DGR 842 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

