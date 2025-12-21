Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest

Olay

Kırıkkale'de iki grup arasında, "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışma dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.D. (29) tüfekle, Y.Ö. (19) bıçakla, Y.K.K. (21) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Soruşturma ve deliller

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Olaya karıştığı tespit edilen 3 araçta yapılan aramalarda ise kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç