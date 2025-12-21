DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest

Kırıkkale'de 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:08
Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest

Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest

Olay

Kırıkkale'de iki grup arasında, "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışma dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.D. (29) tüfekle, Y.Ö. (19) bıçakla, Y.K.K. (21) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Soruşturma ve deliller

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Olaya karıştığı tespit edilen 3 araçta yapılan aramalarda ise kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç

Kavgaya karışan ve araçla kaçan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D. (17), T.C. (21), Y.K. (19), M.D. (19), U.K. (18) ve B.Ö. (21) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı; ayrıca Y.K. ve O.D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında da işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.M.C. (23), B.T. (17) ve A.A.U. (21) isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE’DE "KIZ MESELESİ" NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN 6...

KIRIKKALE’DE "KIZ MESELESİ" NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN 6 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

KIRIKKALE’DE "KIZ MESELESİ" NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN 6...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
2
Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
3
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
4
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
5
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
6
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
7
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025