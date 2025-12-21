Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest
Olay
Kırıkkale'de iki grup arasında, "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışma dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.D. (29) tüfekle, Y.Ö. (19) bıçakla, Y.K.K. (21) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Soruşturma ve deliller
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Olaya karıştığı tespit edilen 3 araçta yapılan aramalarda ise kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler ve adli süreç
Kavgaya karışan ve araçla kaçan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D. (17), T.C. (21), Y.K. (19), M.D. (19), U.K. (18) ve B.Ö. (21) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı; ayrıca Y.K. ve O.D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında da işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.M.C. (23), B.T. (17) ve A.A.U. (21) isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. KIRIKKALE’DE "KIZ MESELESİ" NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN 6 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
