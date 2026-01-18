Malatya'da 5 bin 561 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Malatya'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:25
Malatya'da 5 bin 561 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Malatya'da 5 bin 561 sentetik ecza hap ele geçirildi

Jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltında

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MALATYA’DA 5 BİN 561 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA 5 BİN 561 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti
3
Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında
4
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi
6
Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi
7
Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları