Malatya'da 5 bin 561 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Malatya'da 5 bin 561 sentetik ecza hap ele geçirildi
Jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltında
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda toplam 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
