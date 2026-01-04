DOLAR
Kırkağaç'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alıp Küle Döndü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde seyir halindeki 03 UZ 193 plakalı otomobil gece 23.00'te alev alıp küle döndü; yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:25
Bakır Mahallesi — Gece saat 23.00

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, gece saat 23.00 sıralarında alev aldı.

Sürücü H.K.'ye ait 03 UZ 193 plakalı araç, kırsal Bakır Mahallesi'nde ilerlerken bir anda alevlendi. Sürücü alevleri fark edince aracını sağa çekerek kendini dışarı attı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti; ancak otomobil kısa sürede yanarak küle döndü.

Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

