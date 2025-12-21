Kırklareli'de Vahşice Öldürülen Aynur Erkenci Defnedildi
Kırklareli'de evinde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi defnedildi.
Erkenci'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Cenaze Töreni
Cenaze, Dernek Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erkenci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.
KIRKLARELİ'NDE BİRDEN FAZLA BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLEN 56 YAŞINDAKİ AYNUR ERKENCİ'NİN CENAZESİ, LÜLEBURGAZ YENİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ.