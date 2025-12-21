DOLAR
Kırklareli'de Vahşice Öldürülen Aynur Erkenci Defnedildi

Kırklareli'nde evinde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci, Dernek Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:43
Kırklareli'de evinde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi defnedildi.

Erkenci'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cenaze Töreni

Cenaze, Dernek Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Erkenci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

