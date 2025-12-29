Kırklareli Vize'de Süt Toplama Tankları Denetimi: Güvenlik ve Hijyen Mercek Altında

Kırklareli’nin Vize ilçesinde süt toplama tanklarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu koordinesinde yürütülen incelemelerde, teknik personel çeşitli hijyen ve teknik kriterleri masaya yatırdı.

Denetimde Öne Çıkan Hususlar

Ekipler, çiğ sütün güvenilir şekilde üretilmesi, muhafazası ve piyasaya arzı ile gıda işletmelerinin hijyen ve teknik şartlara uygunluğunu kontrol etti. Ayrıca süt toplama tanklarının gıda ile temasa uygun malzemeden imal edilip edilmediği değerlendirildi.

Denetimlerde öne çıkan diğer kriterler şunlardı: tankların kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması, temizlik–dezenfeksiyon kayıtları, haşere ve çevresel bulaşma riskleri, çiğ sütün +4 °C veya altında muhafazası, tanklarda sıcaklık ölçer ve kayıt sistemi bulunması, sütün başka maddelerle bulaşma riskinin önlenmesi ve tankın sadece süt için kullanılması.

Yapılan denetimlerin, bölgedeki süt zincirinin güvenilirliğini artırmaya ve tüketici sağlığını korumaya yönelik olduğu belirtildi.

