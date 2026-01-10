Kırşehir'de 1–8 Ocak'ta aranan 9 kişi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1–8 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı.

Detaylar

Edinilen bilgiye göre, yürütülen operasyonlar kapsamında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silah suçları, çocuğun cinsel istismarı ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., H.K.T., M.U., A.K., U.E.Z., P.S., F.E., K.K., U.D. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

