Kırşehir'de 1–8 Ocak'ta Aranan 9 Kişi Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1–8 Ocak operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:33
Kırşehir'de 1–8 Ocak'ta Aranan 9 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de 1–8 Ocak'ta aranan 9 kişi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1–8 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı.

Detaylar

Edinilen bilgiye göre, yürütülen operasyonlar kapsamında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silah suçları, çocuğun cinsel istismarı ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., H.K.T., M.U., A.K., U.E.Z., P.S., F.E., K.K., U.D. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 1–8 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARIN...

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 1–8 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILDI.

