Kırşehir'de Aranan Hükümlü E.B. Yakalandı — 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kırşehir'de JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.B.'yi yakalayarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:01
Kırşehir'de Aranan Hükümlü E.B. Yakalandı — 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kırşehir'de aranan hükümlü yakalandı

JASAT operasyonuyla E.B. gözaltına alındı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.B. tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan E.B.'nin adli işlemleri Kırşehir Adliyesinde tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheli, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRŞEHİR’DE HAKKINDA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN...

KIRŞEHİR’DE HAKKINDA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları