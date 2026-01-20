Kırşehir'de Aranan Hükümlü E.B. Yakalandı — 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kırşehir'de aranan hükümlü yakalandı
JASAT operasyonuyla E.B. gözaltına alındı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.B. tespit edildi.
Yapılan operasyon sonucu yakalanan E.B.'nin adli işlemleri Kırşehir Adliyesinde tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheli, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
