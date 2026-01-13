Fatih'te 3 Çantayı Çalan Şilili Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te 3 Çanta Hırsızlığı Kamerada: Şilili Şüpheli Tutuklandı

Güvenlik kameraları ve polis çalışması sonucu yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde üç kişinin çantasını çalan Şilili şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olaylar arasında ilk hırsızlığın 05 Ocak 2026 tarihinde Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleştiği bildirildi. Müşteki T.D.'ye ait çantada 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası ile çeşitli kartlar ve pasaportlar bulunduğu belirtildi.

Aynı gün, 05 Ocak 2026'de Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir restoran girişinde gerçekleşen ikinci olayda, müşteki M.E.S.'ye ait çanta yankesicilik yöntemiyle çalındı. Çantada 700 TL, 50 dolar, 50 dinarı, bin 200 şekel, cep telefonu ve banka/kimlik kartlarının bulunduğu kaydedildi.

Üçüncü olay ise 03 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde meydana geldi. Müşteki M.H.'ye ait çantada yaklaşık 500 euro değerinde cep telefonu ve çeşitli kartların olduğu belirtildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Şüphelinin yakalanması ve tutuklama

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen saha ve kamera incelemeleri sonucunda, olayların şüphelisinin Carlos Andres V.P. (37) adlı Şili uyruklu kişi olduğu tespit edildi.

Şüpheli, 08 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, 3 ayrı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

