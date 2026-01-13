Fatih'te 3 Çantayı Çalan Şilili Şüpheli Tutuklandı

Fatih’te farklı tarihlerde 3 kişinin çantasını çalan Şilili şüpheli kameradan tespit edilip Bağcılar’da yakalandı; 3 dosya kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:59
Fatih'te 3 Çantayı Çalan Şilili Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te 3 Çanta Hırsızlığı Kamerada: Şilili Şüpheli Tutuklandı

Güvenlik kameraları ve polis çalışması sonucu yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde üç kişinin çantasını çalan Şilili şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olaylar arasında ilk hırsızlığın 05 Ocak 2026 tarihinde Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleştiği bildirildi. Müşteki T.D.'ye ait çantada 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası ile çeşitli kartlar ve pasaportlar bulunduğu belirtildi.

Aynı gün, 05 Ocak 2026'de Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir restoran girişinde gerçekleşen ikinci olayda, müşteki M.E.S.'ye ait çanta yankesicilik yöntemiyle çalındı. Çantada 700 TL, 50 dolar, 50 dinarı, bin 200 şekel, cep telefonu ve banka/kimlik kartlarının bulunduğu kaydedildi.

Üçüncü olay ise 03 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde meydana geldi. Müşteki M.H.'ye ait çantada yaklaşık 500 euro değerinde cep telefonu ve çeşitli kartların olduğu belirtildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Şüphelinin yakalanması ve tutuklama

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen saha ve kamera incelemeleri sonucunda, olayların şüphelisinin Carlos Andres V.P. (37) adlı Şili uyruklu kişi olduğu tespit edildi.

Şüpheli, 08 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, 3 ayrı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL’UN FATİH İLÇESİNDE FARKLI TARİHLERDE 3 KİŞİNİN ÇANTASINI ÇALAN ŞİLİLİ HIRSIZ, ÖNCE...

İSTANBUL’UN FATİH İLÇESİNDE FARKLI TARİHLERDE 3 KİŞİNİN ÇANTASINI ÇALAN ŞİLİLİ HIRSIZ, ÖNCE GÜVENLİK KAMERALARINA ARDINDAN POLİSE YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uyuşturucu Operasyonu: Ödüllü Polise 26 Yıl 3 Ay, Savcıya 6 Yıl 8 Ay Hapis
2
Gercüş'te Kazara Vurulma: Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest Bırakıldı
3
Gizli Buzlanma ve Su Birikintisine Karşı Sürücülere Kritik Uyarı
4
Kırıkkale’de Polis Operasyonu: 4 Firari Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
6
Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama
7
Kars’ta Saman Balyalarından 3 Kaçak Göçmen Çıktı: Sürücü H.P. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları