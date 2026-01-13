Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu mahkemeye sevk edildi

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildi. İddialar arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" yer alıyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu ile Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli süreç

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Diğer şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

