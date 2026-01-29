Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Kırşehir’de düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi; 2 kişi hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:39
Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezi ve Mucur ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl merkezinde H.G.'ye ait işyerinde yapılan aramada 31 kulaklık, 62 şarj kablosu ve cihazı, 22 şarjlı ve benzinli çakmak ile 6 transmitter ele geçirildi.

Mucur ilçesinde Ş.E.'ye ait işyerinde yapılan aramada ise 37 cep telefonu ekranı ile 39 şarj cihazı, kablosuz kulaklık ve batarya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 kişi hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM...

KIRŞEHİR'DE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

KIRŞEHİR'DE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
2
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
3
İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü
4
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
5
Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
6
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
7
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları