Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezi ve Mucur ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl merkezinde H.G.'ye ait işyerinde yapılan aramada 31 kulaklık, 62 şarj kablosu ve cihazı, 22 şarjlı ve benzinli çakmak ile 6 transmitter ele geçirildi.

Mucur ilçesinde Ş.E.'ye ait işyerinde yapılan aramada ise 37 cep telefonu ekranı ile 39 şarj cihazı, kablosuz kulaklık ve batarya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 kişi hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

