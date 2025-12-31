Kırşehir'de Yeni Yıl Güvenliği: 321 KGYS ve PTS Kamera, 2.253 Personel Görevde

Kırşehir'de yeni yıla 321 KGYS ve PTS kamera noktasıyla takip önlemi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir genelinde 31 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni yıl tedbirleri kapsamında geniş çaplı güvenlik uygulamaları hayata geçiriliyor.

Personel ve ekip dağılımı

Kırşehir'de yeni yıl dolayısıyla kent genelinde 2.253 güvenlik personeli görev yapacak. Bu personelin 1.113’ü jandarma, 1.140’ı emniyet birimlerinden oluşuyor. Ayrıca 46 kişilik Jandarma Hazır Kuvveti de görev alacak.

Denetim ve devriye faaliyetleri kapsamında toplam 732 ekip ve yaya devriyesi sahada olacak. Bu kapsamda 274 jandarma timi, 296 emniyet ekibi ve 162 yaya devriyesi görev yapacak.

Kamera ve uygulama noktaları

Yeni yıl sürecinde il genelinde 289 araç kullanılacak; bu araçların 143’ü jandarma, 146’sı emniyet birimlerine tahsis edildi. Güvenlik uygulamaları kapsamında 321 KGYS ve PTS kamera noktası üzerinden takip sağlanacak. Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 232 uygulama noktasında denetimler artırılacak.

İstihbarat ve özel birimler eş zamanlı görevde

Tedbirler çerçevesinde istihbarat, KOM, TEM ve JASAT birimleri de eş zamanlı olarak görev yapacak. Yetkililer, uygulamaların halka güvenli bir yılbaşı ortamı sağlamak amacıyla planlandığını belirtiyor.

KIRŞEHİR GENELİNDE 31 ARALIK 2025 – 2 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA YENİ YIL TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLİYOR.