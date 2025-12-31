DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Kırşehir'de Yeni Yıl Güvenliği: 321 KGYS ve PTS Kamera, 2.253 Personel Görevde

Kırşehir'de 31 Aralık 2025–2 Ocak 2026 tarihlerinde 2.253 personel, 321 KGYS ve PTS kamera ile geniş çaplı yeni yıl güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:55
Kırşehir'de Yeni Yıl Güvenliği: 321 KGYS ve PTS Kamera, 2.253 Personel Görevde

Kırşehir'de yeni yıla 321 KGYS ve PTS kamera noktasıyla takip önlemi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir genelinde 31 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni yıl tedbirleri kapsamında geniş çaplı güvenlik uygulamaları hayata geçiriliyor.

Personel ve ekip dağılımı

Kırşehir'de yeni yıl dolayısıyla kent genelinde 2.253 güvenlik personeli görev yapacak. Bu personelin 1.113’ü jandarma, 1.140’ı emniyet birimlerinden oluşuyor. Ayrıca 46 kişilik Jandarma Hazır Kuvveti de görev alacak.

Denetim ve devriye faaliyetleri kapsamında toplam 732 ekip ve yaya devriyesi sahada olacak. Bu kapsamda 274 jandarma timi, 296 emniyet ekibi ve 162 yaya devriyesi görev yapacak.

Kamera ve uygulama noktaları

Yeni yıl sürecinde il genelinde 289 araç kullanılacak; bu araçların 143’ü jandarma, 146’sı emniyet birimlerine tahsis edildi. Güvenlik uygulamaları kapsamında 321 KGYS ve PTS kamera noktası üzerinden takip sağlanacak. Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 232 uygulama noktasında denetimler artırılacak.

İstihbarat ve özel birimler eş zamanlı görevde

Tedbirler çerçevesinde istihbarat, KOM, TEM ve JASAT birimleri de eş zamanlı olarak görev yapacak. Yetkililer, uygulamaların halka güvenli bir yılbaşı ortamı sağlamak amacıyla planlandığını belirtiyor.

KIRŞEHİR GENELİNDE 31 ARALIK 2025 – 2 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA YENİ YIL TEDBİRLERİ KAPSAMINDA...

KIRŞEHİR GENELİNDE 31 ARALIK 2025 – 2 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA YENİ YIL TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
2
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi
3
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü
4
Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu
5
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
6
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü
7
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları