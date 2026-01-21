Kırşehir Merkezli Operasyon: 3 Milyon TL’lik Vurgun Ortaya Çıkarıldı

Kırşehir merkezli operasyonda 3 milyon TL’lik vurgun ortaya çıkarıldı

Operasyon ve yakalamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Çalışmalar Kırşehir merkezli olarak planlandı ve eş zamanlı operasyonlar Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve hukuki süreç

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 9 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi sonunda adli mercilere sevk edilen diğer 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

