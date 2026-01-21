Kırşehir Merkezli Operasyon: 3 Milyon TL’lik Vurgun Ortaya Çıkarıldı

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda sahte polis çetesinin 3 milyon TL’lik vurgunu ortaya çıkarıldı; 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:46
Kırşehir Merkezli Operasyon: 3 Milyon TL’lik Vurgun Ortaya Çıkarıldı

Kırşehir merkezli operasyonda 3 milyon TL’lik vurgun ortaya çıkarıldı

Operasyon ve yakalamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Çalışmalar Kırşehir merkezli olarak planlandı ve eş zamanlı operasyonlar Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve hukuki süreç

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 9 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi sonunda adli mercilere sevk edilen diğer 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KIRŞEHİR MERKEZDE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 3 MİLYON TL'LİK VURGUN ORTAYA ÇIKARTILDI.

KIRŞEHİR MERKEZDE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 3 MİLYON TL'LİK VURGUN ORTAYA ÇIKARTILDI.

KIRŞEHİR MERKEZDE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 3 MİLYON TL'LİK VURGUN ORTAYA ÇIKARTILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı
2
Jandarma Kaçakçılığa Geçit Vermedi: Sakarya'da 4 İlçede 6 Gözaltı
3
Malatya'da Velioğlu ve Meral İş Hanı Davalarında Hüküm: 13 Yıl 9 Ay ve 11 Yıl 1 Ay 10 Gün
4
Samsun Çarşamba'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 280 Bin Makaron, 130 Kg Tütün Ele Geçirildi
5
Ağrı'da 110 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı — İl Özel İdaresi Seferber
6
Lüleburgaz’da 'Savcı' Yalanıyla Milyonluk Altın Vurgunu: 3 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları