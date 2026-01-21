Muş Altınova'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Muş’un Korkut ilçesi Altınova beldesinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:02
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayları

Otomobil, sürücünün aracını çalıştırmasının ardından yaklaşık 200 metre ilerlediği sırada dumanlar çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İnceleme

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

