Muş Altınova'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayın Detayları
Otomobil, sürücünün aracını çalıştırmasının ardından yaklaşık 200 metre ilerlediği sırada dumanlar çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İnceleme
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI ALTINOVA BELDESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ANİDEN ALEV ALAN OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.