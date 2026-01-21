Malatya'da Velioğlu ve Meral İş Hanı Davalarında Hüküm: 13 Yıl 9 Ay ve 11 Yıl 1 Ay 10 Gün

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Velioğlu ve Meral İş Hanı davalarında proje sorumlusu M.Y.'ye 13 yıl 9 ay, müteahhit M.S.A.'ya 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:50
Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılara ilişkin iki ayrı davada mahkemeler, sorumlulara hapis cezaları verdi. Kararlar, bölgede meydana gelen can kayıplarının ardından yürütülen soruşturmaların sonucunu yansıtıyor.

Velioğlu Apartmanı davası: Proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı davası, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi. Mahkeme, binanın proje sorumlusu M.Y.'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katılan M.Y., hükmün açıklanmasının ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan F.S. hakkında ise beraat kararı verildi.

Meral İş Hanı davası: Müteahhide 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

Kavaklıbağ Mahallesi'nde yıkılan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Meral İş Hanı davası Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, binanın müteahhidi M.S.A.'yı kusurlu bularak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Binanın yapım sürecinde imzası bulunan belediye personelleri İ.B. ve N.S. hakkında ise mahkeme, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Her iki karar da Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasar ve can kayıplarına ilişkin hukuki sürecin önemli adımları arasında yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

