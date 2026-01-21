Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaza: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay yerinde müdahale ve sevk

Edinilen bilgilere göre, kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildiler.

Gözlem ve soruşturma

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

