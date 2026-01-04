Kızıldağ Geçidi'nde Otobüs ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
Erzincan-Sivas karayolunda kaza
Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidinde buzlanan yolda meydana gelen kazada, kayan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Didim'e giden 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs, buzlu zeminde kontrolünü kaybeden minibüsün çarpması sonucu çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLU KIZILDAĞ GEÇİDİNDE BUZLANAN YOLDA KAYAN MİNİBÜS, YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.