Kızıldağ Geçidi'nde Otobüs ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Kızıldağ Geçidi'nde buzlanan yolda kayan minibüs, 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı; minibüsteki 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:16
Erzincan-Sivas karayolunda kaza

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidinde buzlanan yolda meydana gelen kazada, kayan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Didim'e giden 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs, buzlu zeminde kontrolünü kaybeden minibüsün çarpması sonucu çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

