Kızıltepe'de Otobüste Fenalaşan 60 Yaşındaki Veysi Yıldırım Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşan 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:59
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde yolculuk yapan Veysi Yıldırım (60), seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak koltuğundan düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği yer

Olay, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolculuk sırasında rahatsızlanan Yıldırım'ın düşme anı ve sonrasındaki gelişmeler güvenlik kamerasına yansıdı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

