Kocaeli Darıca'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Sokakta Kıstırılıp Yakalandı

Polis takibi ve yolun kesilmesi sonucu şüpheli gözaltına alındı, anlar vatandaş kamerasına yansıdı

Olay, gece saat 01.25 sıralarında Nenehatun Mahallesi Tuzla Caddesi Zengin Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi; ancak sürücünün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmasıyla takip başladı.

Kovalamaca, polis otosu ile sürücünün yalnız olduğu otomobil arasında sürdü. Takip, Zengin Sokak'ta başka bir ekip aracının yolu kesmesi üzerine sonlandı; önü kesilen sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı, şüphelinin araçtan indirildiği ve güvenlik amacıyla yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındığı görülüyor. Anlar saniye saniye kayda geçti.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerindeki otomobil çekiciyle kaldırılarak incelemeye alındı.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN SOKAK ÜZERİNDE KISTIRILARAK GÖZALTINA ALINDI. YAŞANANLAR SANİYE SANİYE VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI.