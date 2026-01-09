Kocaeli'de 1 milyon makaron ele geçirildi — Piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL

Kocaeli Dilovası'nda durdurulan araçta piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:18
Kocaeli'de 1 milyon makaron ele geçirildi — Piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL

Kocaeli'de 1 milyon makaron ele geçirildi — Piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL

Dilovası'nda jandarma operasyonu

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, piyasada değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'DE DURDURULAN ARAÇTA PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 500 BİN TL OLAN 1 MİLYON ADET MAKARON ELE...

KOCAELİ'DE DURDURULAN ARAÇTA PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 500 BİN TL OLAN 1 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları