Kocaeli'de 1 milyon makaron ele geçirildi — Piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL
Dilovası'nda jandarma operasyonu
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, piyasada değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
