Gönen-Bandırma'da Tır Şarampole Savruldu — Sürücü Yaralanmadı

Balıkesir — Tek taraflı kaza

Balıkesir’in Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir tır şarampole savruldu.

Edinilen bilgilere göre, V.B. (66) idaresindeki 10 AKZ 720 plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçti ve ardından şarampole savruldu.

Kazada sürücünün yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı ve bölge kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

