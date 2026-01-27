Gönen-Bandırma'da Tır Şarampole Savruldu — Sürücü Yaralanmadı

Balıkesir Gönen-Bandırma karayolunda V.B. idaresindeki 10 AKZ 720 plakalı tır şarampole savruldu; sürücü yaralanmadı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:19
Gönen-Bandırma'da Tır Şarampole Savruldu — Sürücü Yaralanmadı

Gönen-Bandırma'da Tır Şarampole Savruldu — Sürücü Yaralanmadı

Balıkesir — Tek taraflı kaza

Balıkesir’in Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir tır şarampole savruldu.

Edinilen bilgilere göre, V.B. (66) idaresindeki 10 AKZ 720 plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçti ve ardından şarampole savruldu.

Kazada sürücünün yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı ve bölge kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ŞARAMPOLE UÇTU

GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ŞARAMPOLE UÇTU

GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ŞARAMPOLE UÇTU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Konya'da Kovalama Kazası: 1 Polis Şehit, Sürücü Yargılanıyor
6
Samsun Terme'de Drone ve Botlarla Kaçak Avcılık Denetimi
7
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları