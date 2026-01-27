Osmaniye Toprakkele’de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Yandı

Osmaniye'nin Toprakkele ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın çıktı; itfaiye müdahalesi sırasında patlama oldu, yaralanma yok, araçta büyük hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:56
Osmaniye Toprakkele’de tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın

İtfaiye müdahalesi sırasında patlama yaşandı, yaralanma olmadı

Osmaniye’nin Toprakkele ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüste yangın çıktı. Sürücünün seyir halindeyken dumanları fark etmesi üzerine araç emniyet şeridine çekildi ve minibüsteki işçiler tahliye edildi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale-Osmaniye Batı gişeleri arasında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta bir patlama meydana geldi; kısa süreli panik yaşandı. Ekipler hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, minibüste büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

