Kocaeli'de 'A Takımı' Yolda Meydana Gelen Kazaya Hızlı Müdahale Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafikte önlem aldı

Müdahale ve yol güvenliğinin sağlanması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, seyir halindeyken denk geldikleri maddi hasarlı trafik kazasına hızlı şekilde müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 'A Takımı' ekipleri, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı mevkisinde olay yerinde durarak ikinci bir kazayı önlemek için çalışmalara başladı.

Ekipler, trafiği kontrollü hale getirmek amacıyla yola dubalar ve uyarı levhaları yerleştirdi. Bu düzenleme sayesinde sürücüler güvenli bir şekilde yönlendirildi.

Kazaya karışan araçtan yola yağ sızdığı tespit edilince, ekipler zemindeki kayganlığı gidermek için kumlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olay yerindeki hızlı ve koordineli müdahale, bölgedeki yol güvenliğinin kısa sürede yeniden sağlanmasını mümkün kıldı.

KAZADA MAĞDUR OLAN VATANDAŞA DA DESTEK VEREN EKİPLER, SAĞLIK EKİPLERİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ.