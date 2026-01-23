Kocaeli'de 'A Takımı' Yolda Meydana Gelen Kazaya Hızlı Müdahale Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'A Takımı' ekipleri, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı'ndaki kazaya müdahale ederek yol güvenliğini sağladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:07
Kocaeli'de 'A Takımı' Yolda Meydana Gelen Kazaya Hızlı Müdahale Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafikte önlem aldı

Müdahale ve yol güvenliğinin sağlanması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, seyir halindeyken denk geldikleri maddi hasarlı trafik kazasına hızlı şekilde müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 'A Takımı' ekipleri, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı mevkisinde olay yerinde durarak ikinci bir kazayı önlemek için çalışmalara başladı.

Ekipler, trafiği kontrollü hale getirmek amacıyla yola dubalar ve uyarı levhaları yerleştirdi. Bu düzenleme sayesinde sürücüler güvenli bir şekilde yönlendirildi.

Kazaya karışan araçtan yola yağ sızdığı tespit edilince, ekipler zemindeki kayganlığı gidermek için kumlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Olay yerindeki hızlı ve koordineli müdahale, bölgedeki yol güvenliğinin kısa sürede yeniden sağlanmasını mümkün kıldı.

KAZADA MAĞDUR OLAN VATANDAŞA DA DESTEK VEREN EKİPLER, SAĞLIK EKİPLERİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SÜRECİ...

KAZADA MAĞDUR OLAN VATANDAŞA DA DESTEK VEREN EKİPLER, SAĞLIK EKİPLERİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi
2
Manavgat'ta İtilerek Çalıştırılan Otomobil Yandı
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
Balıkesir'de Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Sahada
5
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
6
Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları