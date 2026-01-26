Kocaeli’de doktor ve iş insanına saldırı planına operasyon: 6 gözaltı, 2 tutuklama

Kocaeli'de doktor B.U. ve iş insanı S.D.'ye yönelik silahlı saldırı planı deşifre edildi; 6 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:48
Kocaeli’de doktor ve iş insanına saldırı planına operasyon: 6 gözaltı, 2 tutuklama

Kocaeli’de silahlı saldırı planı deşifre edildi: 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktor B.U. ile iş insanı S.D. hakkında yapılan ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, planlandığı belirlenen silahlı saldırı girişimini engelledi.

Operasyon ve yakalanan şüpheliler

İhbarı değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.A., G.M.K., K.F.G., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet yer aldı.

Arama, ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelemeye alındı ve soruşturmanın her yönüyle aydınlatılması için çalışmalar derinleştirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve K.F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen silahların başka suçlarla bağlantısının da araştırıldığı bildirildi.

Doktor ve iş insanına silahlı saldırı planlayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı

Doktor ve iş insanına silahlı saldırı planlayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu
2
Samsun'da Kahvehanede Tartışma: Sandalyeden Düşen Kişi Ağır Yaralandı, 1 Tutuklama
3
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti
4
Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı
5
Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü
6
Kağıthane'de cenazede kardeşini vurdu: miras iddiası
7
Gaziantep İslahiye'de Buzlanma Nedeniyle 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları