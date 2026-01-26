Kocaeli’de doktor ve iş insanına saldırı planına operasyon: 6 gözaltı, 2 tutuklama

Kocaeli’de silahlı saldırı planı deşifre edildi: 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktor B.U. ile iş insanı S.D. hakkında yapılan ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, planlandığı belirlenen silahlı saldırı girişimini engelledi.

Operasyon ve yakalanan şüpheliler

İhbarı değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.A., G.M.K., K.F.G., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet yer aldı.

Arama, ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelemeye alındı ve soruşturmanın her yönüyle aydınlatılması için çalışmalar derinleştirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve K.F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen silahların başka suçlarla bağlantısının da araştırıldığı bildirildi.

