Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: İhraç Üsteğmen Çatıda Yakalandı

Kocaeli'de yürütülen operasyonda, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç., İzmit'te saklandığı evin çatısında yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:15
İzmit'te saklandığı adreste düzenlenen operasyonda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik ortak bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.'nin İzmit ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari D.Ç., binanın çatısında gizlenmeye çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdüğü bildirildi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

