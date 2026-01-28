Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: İhraç Üsteğmen Çatıda Yakalandı

İzmit'te saklandığı adreste düzenlenen operasyonda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik ortak bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.'nin İzmit ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari D.Ç., binanın çatısında gizlenmeye çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ'DE, FETÖ/PDY'YE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ESKİ ÜSTEĞMEN, SAKLANDIĞI EVİN ÇATISINDA YAKALANDI.