Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'de polis ekiplerinin operasyonunda 9 şüpheliden 5'i tutuklandı; 151 g sentetik kannabinoid, 22 g hammade, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:39
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik kapsamlı çalışmaları sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Sonrası Gelişme

Gözaltına alınan şahısların işlemleri sonucunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramalar kapsamında 151 gram sentetik kannabinoid, 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi.

