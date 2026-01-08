Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik kapsamlı çalışmaları sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Sonrası Gelişme
Gözaltına alınan şahısların işlemleri sonucunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Ele Geçirilenler
Yapılan aramalar kapsamında 151 gram sentetik kannabinoid, 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi.
