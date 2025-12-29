DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Kocaeli Derince'de 3 Gün Önce Tahliye Olan Şahıs Büfede Adam Vurdu

Kocaeli Derince'de 3 gün önce cezaevinden tahliye olan İ.S., Öğretmenler Caddesi'ndeki büfede T.İ.'ye iki el ateş etti. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:47
Kocaeli Derince'de 3 Gün Önce Tahliye Olan Şahıs Büfede Adam Vurdu

Kocaeli Derince'de 3 Gün Önce Tahliye Olan Şahıs Büfede Adam Vurdu

Öğretmenler Caddesi'nde dün akşam meydana geldi

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi, Öğretmenler Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddialara göre, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan İ.S. ile T.İ. arasında büfe içinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.S., yanında bulunan silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti.

Yaralı T.İ., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, büfe içinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı; zanlı İ.S. ile ilgili ise henüz bilgiye ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE, 3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN ŞAHIS ADAM VURDU, YARALI ŞAHIS...

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE, 3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN ŞAHIS ADAM VURDU, YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
2
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
3
Sakarya'da Hastanede Dehşet: Eski Eşini Vuran Şahsın Güvenlik Kamerası Görüntüleri
4
İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi
6
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı
7
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı