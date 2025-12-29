Kocaeli Derince'de 3 Gün Önce Tahliye Olan Şahıs Büfede Adam Vurdu

Öğretmenler Caddesi'nde dün akşam meydana geldi

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi, Öğretmenler Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddialara göre, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan İ.S. ile T.İ. arasında büfe içinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.S., yanında bulunan silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti.

Yaralı T.İ., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, büfe içinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı; zanlı İ.S. ile ilgili ise henüz bilgiye ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

