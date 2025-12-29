DOLAR
İzmir Ödemiş’te Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Beydağ-Tire kara yolunda kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı; tedavisi Ödemiş Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:11
Beydağ-Tire kara yolunda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Beydağ-Tire kara yolunda gerçekleşen çarpışmada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emircan Ç. (26) idaresindeki 35 KB 660 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Takyeddin I. (51) yönetimindeki 35 ATA 702 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza, saat 11.00 civarında gerçekleşti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kamyonet sürücüsü Takyeddin I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

7
